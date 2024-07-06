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Rize'de sel ve taşkın önlemleri artırılıyor

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Rize'de son dönemlerde artan heyelan ve sellerin önüne geçebilmek için Asmalıırmak Deresi'ne 'sel kapanı' inşa edilecek. Bu tedbirlerle olası taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE'nin en fazla yağış alan illeri arasında yer alıp, son dönemlerde heyelan ve sellerin arttığı Rize'de özellikle derelerdeki tedbirler yoğunlaştırılıyor. 3 yıl önce 6 kişinin hayatını kaybettiği sel afetinin yaşandığı kentte Asmalıırmak Deresi'ne inşa edilecek 'sel kapanı' ile alt kısım kum, çakıl gibi rüsubat, üst kısım ise ağaç, kök, dal gibi yüzücü odunsu nesneleri tutacak ve olası taşkınların önüne geçilecek.

Doğu Karadeniz'de şiddetli yağışların hasara neden olup, can ve mal kaybıyla sonuçlandığı heyelan, sel ve taşkınların önüne geçilebilmesi için Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin en fazla yağış alan illeri arasında yer alan ve küresel iklim krizi kaynaklı yağış rejimi değişip, son dönemlerde heyelan ve sellerin arttığı Rize'de de özellikle derelerdeki tedbirler yoğunlaştırılıyor. Kentte 3 yıl önce 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağışın düşmesiyle yaşanan, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel afetinin yaşandığı Güneysu ilçesinde, Asmalıırmak Deresi'ne 14 metre yükseklikte, 67 metre kret uzunluğunda 'sel kapanı' inşa edilecek. 'Sel kapanı' ile alt kısım kum, çakıl gibi rüsubat, üst kısım ise ağaç, kök, dal gibi yüzücü odunsu nesneler tutacak, olası taşkınların önüne geçilecek.

'SEL AFETİNİ ÖNLEMEK İÇİN CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPTIK'

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, aşırı yağışların taşkınlara neden olduğunu belirterek "2021 yılının Temmuz ayında yaşanan afetten sonra DSİ, AFAD, Özel İdare ve belediyemizin yaptığı çalışmalar neticesinde sel afetini önlemek üzerine ciddi çalışmalar yaptık. Bu çalışmalardan biri Asmalı Irmak Deresi üzerine bir sel kapanı yapılması. Yoğun yağış zamanında burada ciddi bir su akışı oluşuyor. Akıntı ile birlikte gelen moloz, ağaçlar dereye yatağından ilerleyip tıkanıklık oluşturarak bir afet riski oluşturuyor. 'Sel kapanı' ile derenin taşıdığı ağaç, dal parçaları ile rüsubat burada depolanıp, makineler yardımı ile tahliye edilecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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