Rize'de Sel ve Kar Nedeniyle Mahsur Kalanlara Hava Yardımı

Güncelleme:
Rize'nin sel ve kar felaketi sonrası yaylalarda mahsur kalan vatandaşlara askeri helikopterle erzak ve hayvan yemi ulaştırıldı.

RİZE'nin sel afeti sonrası kara yoluyla ulaşım sağlanamayan, kar yağışıyla da beyaz örtüyle kaplanan yaylalarda mahsur kalanlara askeri helikopterle erzak ve hayvan yemi ulaştırıldı.

Kentte sel ve heyelanlar sebebi ile kara yolu ile ulaşım sağlanamayan ve kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan Avasor, Apivana, Samistol, Kavran, Palakçur, Yukarı Çaymakçur, Aşağı Çaymakçur, Huser ve Kaçkar yaylalarında mahsur kalanlara Jandarma Havacılık Komutanlığına ait S-70 Skorsky tipi helikopterle erzak ve hayvanlar için yem ulaştırıldı. Yardımların dağıtımı jandarma kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
