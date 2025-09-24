Haberler

Rize'de Sel ve Kar Felaketi: Mahsur Kalan Yaylalara Helikopterle Yardım

Rize'de Sel ve Kar Felaketi: Mahsur Kalan Yaylalara Helikopterle Yardım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de sel ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yaylalara, askeri helikopterle erzak ve hayvan yemi ulaştırıldı. Jandarma Havacılık Komutanlığı'nın müdahalesiyle yardımlar anında dağıtıldı.

RİZE'nin sel afeti sonrası kara yoluyla ulaşım sağlanamayan, kar yağışıyla da beyaz örtüyle kaplanan yaylalarda mahsur kalanlara askeri helikopterle erzak ve hayvan yemi ulaştırıldı.

Kentte sel ve heyelanlar sebebi ile kara yolu ile ulaşım sağlanamayan ve kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan Avasor, Apivana, Samistol, Kavran, Palakçur, Yukarı Çaymakçur, Aşağı Çaymakçur, Huser ve Kaçkar yaylalarında mahsur kalanlara Jandarma Havacılık Komutanlığına ait S-70 Skorsky tipi helikopterle erzak ve hayvanlar için yem ulaştırıldı. Yardımların dağıtımı jandarma kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Semih Şentürk'ten Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı

Fenerbahçe efsanesinden Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı

Ünlü çift uzun süreli ilişkinin formülünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.