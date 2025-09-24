Rize'de Sel ve Kar Felaketi: Mahsur Kalan Yaylalara Helikopterle Yardım

RİZE'nin sel afeti sonrası kara yoluyla ulaşım sağlanamayan, kar yağışıyla da beyaz örtüyle kaplanan yaylalarda mahsur kalanlara askeri helikopterle erzak ve hayvan yemi ulaştırıldı.

Kentte sel ve heyelanlar sebebi ile kara yolu ile ulaşım sağlanamayan ve kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan Avasor, Apivana, Samistol, Kavran, Palakçur, Yukarı Çaymakçur, Aşağı Çaymakçur, Huser ve Kaçkar yaylalarında mahsur kalanlara Jandarma Havacılık Komutanlığına ait S-70 Skorsky tipi helikopterle erzak ve hayvanlar için yem ulaştırıldı. Yardımların dağıtımı jandarma kamerasına yansıdı.