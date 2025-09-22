Haberler

Rize'de Sel ve Heyelan Sonrası Yol Açıldı, Hastaya Helikopterle Müdahale

Rize'de yaşanan sel ve heyelan sonrası çökme meydana gelen Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolu, yapılan çalışmalar sonucunda kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ayrıca Artvin'de rahatsızlanan bir hasta, helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Rize'de sel ve heyelan sonrası çökme yaşanan Çamlıhemşin- Ayder Yaylası yolunun ulaşıma açılması için sürdürülen çalışmalar, büyük oranda tamamlandı. Ekiplerin iş makineleri destekli çalışmaları sonucu güzergahta oluşturulan yeni yolda, kontrollü olarak ulaşım sağlandı. Yolun açılması ile yayladaki turistler, dönüş yolculuğuna geçti.

HELİKOPTERLİ KURTARMA KAMERADA

Öte yandan dere taşkınları nedeniyle yolu kapanan Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünde rahatsızlanan İbrahim Yazıcı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterle bölgeden alındı. AFAD koordinasyonunda sürdürülen tahliye çalışmasında, sağlık görevlileri tarafından beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yazıcı, helikopterle Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Kurtarma anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; zamanla yarışan ekiplerin, hastayı okul bahçesine uzatılan halatlı sepetle helikoptere çektiği ardından hastaneye ulaştırdığı anlar yer aldı.

HABER KAMERA: Ziya AKYILDIZ/BORÇKA (Artvin),

