Rize'de Sel ve Heyelan Sonrası Mahsur Kalanlara Helikopterle Erzak Ulaştırıldı

Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yolları kapanan yaylalarda mahsur kalan vatandaşlara, Jandarma Havacılık Komutanlığına ait helikopterle erzak ve hayvan yemi ulaştırıldı.

Rize'de sel ve heyelanların ardından yolu kapanan yaylalarda mahsur kalanlara helikopterle erzak ulaştırıldı.

Kentte etkili olan şiddetli yağışın ardından Avasor, Apivana, Samistal, Kavran, Palakçur, Yukarı Çaymakçur, Aşağı Çaymakçur, Huser ve Kaçkar yaylalarının yolları ulaşıma kapandı.

Jandarma Havacılık Komutanlığına ait Sikorsky S-70 tipi helikopterle bölgede mahsur kalan vatandaşlar için erzak ve hayvanlar için yem ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
