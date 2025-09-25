Rize'de Sel ve Heyelan Felaketi: Helikopterle Kurtarma Operasyonu

RİZE'de şiddetli sağanağın neden olduğu sel ve heyelanların izleri silinmeye çalışılırken, bir yandan da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ardeşen ilçesinde sel kaynaklı yollar kapanan Nolaşkari Yaylası'nda rahatsızlanan S.A (91) adlı kadın askeri helikopterle bölgeden alınarak, hastaneye ulaştırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de 19-21 Eylül tarihleri arasında 'sarı' kodlu uyarısı sonrası etkili olan şiddetli sağanak, Rize'de hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sel, taşkın ve heyelanlara neden olurken, çökme yaşanan birçok köy yolu ulaşıma kapandı, bazı köprüler yıkıldı. Sel afeti nedeniyle yolları ulaşıma kapınca mahsur kalan yüzlerce kişi bölgeye konuşlandırılan 5 helikopterle, güvenli alanlara tahliye edildi. Kentte sel ve heyelanlar kaynaklı kara yolu ile ulaşım sağlanamayan ve kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan yüksek rakımlı yaylalarda mahsur kalanlara helikopterle havadan erzak ve hayvanlar için yem ulaştırıldı. Metrekareye 355 kilogram yağış düşen kentte oluşan tahribatın ortadan kaldırılması için seferber olan ekipler bir yandan meydana gelen sel ve heyelanın izlerini silmeye çalışırken, diğer yandan da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

HELİKOPTERLİ KURTAMA KAMERADA

Etkili sağanak sonucu Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki Nolaşkari Yaylası'nda yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan S.A. adlı kadın, sağlık sorunları nedeniyle acil müdahaleye ihtiyaç duydu. Göğüs ve ayak rahatsızlıkları bulunan kadının tahliyesi için bölgeye Jandarma Havacılık Komutanlığı'na ait S-70 Skorsky tipi helikopter sevk edildi. Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen yürütülen operasyonla hasta, yayladan alınarak Rize Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Helikopterle hastanın nakil anları kameraya yansıdı.