Rize'de Sel ve Heyelan Afeti: 136 Kişi Kurtarıldı

3 BİN 200'Ü AŞKIN PERSONEL GÖREV ALDI, MAHSUR KALAN 136 KİŞİ KURTARILDI

Rize'de metrekareye 355 kilogram yağışın düştüğü sağanağın yol açtığı sel ve heyelan afetinin izleri silinmeye çalışılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından çalışmalara ilişkin yazılı açıklama ve bilgi paylaşımında bulunuldu. Bölgeye giden AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgili kurum müdürlerinin son durumu yerinde incelediği ifade edilen açıklamada; Rize'nin yanı sıra Giresun, Trabzon ve Artvin'de süren çalışmalarda AFAD, Karayolları, DSİ, 112 Acil Çağrı Merkezi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, özel idare, belediye, itfaiye ve sivil toplum kuruluşları ekiplerinden toplam 3 bin 219 personel ile 1328 aracın görev aldığının bilgisi verildi. Çalışmalara destek vermek üzere Milli Savunma Bakanlığı'na ait 3, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 1, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 olmak üzere toplam 5 helikopterin Rize'ye görevlendirildiği bildirildi. Bu 5 helikopterle 23 sorti yapılarak çoğu turist 116 kişinin, Ayder Yaylası'ndan tahliye edilerek, güvenli bölgeye alındığı duyuruldu. Açıklamada, selin etkili olduğu diğer il Artvin'de de mahsur kalan 20 kişinin, kurulan hava köprüsüyle tahliye edildiği belirtildi.

Afet anında alınan ihbar rakamlarının da paylaşıldığı açıklamada; "Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerimizde sel-su baskını 59, mahsur kalma 48, toprak kayması 78, diğer 5 olmak üzere toplam 190 ihbar alınmış olup gelen ihbarlara ilgili ekipler tarafından anında müdahale edilmiştir. Yaşanan afet nedeniyle kapanmış olan Rize-İkizdere, Çayeli-Kaptanpaşa ve Çamlıhemşin-Ayder yolları ulaşıma açılmıştır. Borçka-Camili yolunda ise çalışmalar devam etmektedir. Elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşanan yerleşim birimlerinin enerji ve iletişim sorunları giderilmiştir. Afetin ilk anından itibaren sahada büyük bir gayret ve özveriyle çalışan tüm kurumlarımıza ve emek veren personelimize teşekkür ediyor, olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Cevahir TOPALOĞLU/RİZE,