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Rize'de 'Sel, Taşkın, Kayıp Arama-Kurtarma Tatbikatı' Gerçekleştirildi

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Rize'de AFAD tarafından düzenlenen tatbikatta, sel ve taşkın durumunda kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Tatbikatta köprüden dereye düşen otomobilde mahsur kalanlar kurtarıldı, suda kaybolanlar için arama-kurtarma çalışması yapıldı.

RİZE'de İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü tarafından 250 personelin katılımıyla, Fırtına Deresi'nde 'Sel, Taşkın, Kayıp Arama-Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği, köprüden dereye düşen otomobilde mahsur kalanlar, zamanla yarışan ekiplerce kurtarıldı, suda kaybolanlar için de balık adamlar eşliğinde arama-kurtarma çalışması yapıldı.

Rize İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü tarafından 'Sel, Taşkın, Kayıp Arama-Kurtarma Tatbikatı' düzenlendi. Kent genelinde 250 personelin katıldığı tatbikatta senaryo gereği, aşırı yağış sonrası kentte farklı noktalarda heyelan ve taşkınlar meydana geldi. Sel sularına kapılan bir otomobil, köprüden dereye düşmesi sonucu içerisinde 1 kişi mahsur kalırken, 2 kişi akıntıya kapılarak kayboldu. Harekete geçerek bölgeye gelen ekipler tarafından derede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. İlk olarak dere içerisindeki otomobil üzerinde mahsur kalan kişi ekiplerce kurulan halat sistemi ile kurtarılırken, akıntıya kapılan 2 kişinin ise dere içerisinde yapılan arama çalışmalar sonucunda cansız bedenine ulaşıldı.

Tatbikat kapsamında ilçelerde heyelan ve sel ihbarları AFAD tarafından temsilcisi bulunan afet gruplarına aktarılıp, adreslere ekipler sevk edildi. Tatbikat çalışmalarına kamu kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından 8'i dalgıç, 6'sı gemi adamı, 30'u su üstü kurtarma personeli olmak üzere toplam 250 personel, 20 araç ve 4 bot katıldı.

'AMACIMIZ, HAZIRLIKLARIMIZI GÖZDEN GEÇİRMEK'

Tatbikatlarla olası olumsuzluklara karşı hazırlık yaptıklarını dile getiren AFAD Müdürü Mehmet Salih Avcı, "Tatbikattaki asıl amacımız, olası bir acil durum ve beklenmedik bir durumda yaptığımız planları ve hazırlıkları gözden geçirmektir. Bu sayede hem sahada hem de masa başında bir hazırlık yaptık. Buradaki amacımız, hazırlıklarımızı gözden geçirmek. Kurum ve STK'larımızın koordinasyonunu nasıl sağlayabiliriz? Eksiklerimiz nelerdir? Bunları planladık. Ayrıca bizim masa başında da 23 tane çalışma grubumuz var. Altyapı hasarlarından, sosyal yardımlardan, barınma gibi birçok hazırlık AFAD merkezimizde gerçekleştiriliyor" dedi.

'BİZİM TEMEL AMACIMIZ, CAN KURTARABİLMEK'

Tatbikat hakkında bilgi veren AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Önder Taş da "Yılın bu zamanında genellikle sarı ve turuncu kodlu uyarılar veriliyor. Bu uyarılar çerçevesinde ilin çeşitli noktalarına afet başlamadan önceden öncelik ekip olarak gönderiyoruz. Bugün senaryo gereği, 5 olaylı bir tatbikat yazdık. Çamlıhemşin'de bir turistin mahsur kaldığını yazdık. Aynı zamanda Ardeşen ve Çayeli'ne iki tane ekip göndermiştik. Orada da bir balıkçı vatandaşımız mahsur kaldı. 30 kişilik bir ekiple yapılan çalışmalar neticesinde kurtarıldı. Masa başından ziyade saha tatbikatında da burayı seçtik. Sel sularına kapılan bir araç, burada dereye düştü. Gelen ihbarın üzerine de bir vatandaşın üzerinde olduğu ve 2 vatandaşın da sel sularına kapıldığı bilgisi alındı. Hemen çalışmalara başlandı. Bizim temel amacımız, bir can kurtarabilmek. Tabii cansız beden de çıkarttığımız oluyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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