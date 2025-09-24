Haberler

Rize'de Sel Sonrası Mahsur Kalan Yayılar İçin Askeri Yardım

Rize'de meydana gelen sel felaketi sonrası kara yolu ile ulaşım sağlanamayan yaylalarda mahsur kalanlara, askeri helikopterle erzak ve hayvan yemi ulaştırıldı. Jandarma Havacılık Komutanlığına ait helikopterle yapılan yardım, jandarma kamerasına yansıdı.

RİZE'nin sel afeti sonrası kara yoluyla ulaşım sağlanamayan, kar yağışıyla da beyaz örtüyle kaplanan yaylalarda mahsur kalanlara askeri helikopterle erzak ve hayvan yemi ulaştırıldı.

Kentte sel ve heyelanlar sebebi ile kara yolu ile ulaşım sağlanamayan ve kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan Avasor, Apivana, Samistol, Kavran, Palakçur, Yukarı Çaymakçur, Aşağı Çaymakçur, Huser ve Kaçkar yaylalarında mahsur kalanlara Jandarma Havacılık Komutanlığına ait S-70 Skorsky tipi helikopterle erzak ve hayvanlar için yem ulaştırıldı. Yardımların dağıtımı jandarma kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
