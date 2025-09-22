Rize'de Sel Önlemleri Başarılı: Can Kaybı Yaşanmadı

ÖNLEMLER İŞE YARADI

Rize'de sel afetinin izlerinin silinmesi için AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ, Karayolları ve belediyelerden yaklaşık 1500 personel çalışmalarını sürdürürken, bölgede Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yüksek havzalarda dere içlerine uygulanan, alt kısmı kum, çakıl gibi rüsubatı tutan, üst kısmı ise ağaç, kök, dal gibi yüzücü odunsu nesneleri tuzaklayan 'geçirgen tersip bendi', 'sel tırmığı' ve 'sel kapanı' tedbirlerin işlev gördüğü, alınan önlemlerle sel ve taşkınların, ciddi felakete dönüşmediği belirtildi. Bölgede incelemelerini sürdüren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yağışların durmasına rağmen halen derelerin debisinin yüksek olduğunu belirterek, vatandaşları uyardı. Rize'de bazı derelerde taşkınlar olduğunu kaydeden Balta, bu taşkınlarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığına dikkati çekti.

'ÖNLEMLER SAYESİNDE CAN KAYBI YAŞANMADI'

2021'de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine 36 saatte 430 milimetre yağış düştüğünü hatırlan Balta, alınan kalıcı tedbirlerle dere yataklarında yapılan ıslah çalışmaları sayesinde taşkınların önüne geçildiğini vurgulayarak, "Rize'de 450 milimetreleri gördüğümüz halde bugüne kadar alınan önlemler sebebiyle herhangi bir can, mal kaybı yaşanmadı. Bu önemli bir gelişme. Tersip bentleri, ıslah seçileri, taşkın koruma duvarları, sel kapanları gibi yapılarla suyu kendi yatağında tutabildik. Suyun taşıdığı, taşıyabildiği tere subatı ya da yüzer haldeki malzemeleri de bu bentlerde, moloz bariyerlerinde, sel kapanlarında tutarak bunların mansapta zarar vermesini engellemiş olduk. Türkiye geneline kurduğumuz Taşkın Erken Uyarı Sistemlerinin birçoğu Karadeniz Bölgesi'ndedir. Taşkın Erken Uyarı Sistemleri vasıtasıyla taşkını erkenden haber alma gibi bir durumumuz var. Bu taşkın hadisesinde dere yataklarında su seviyesi yükselmeye başladığında sarı uyarı veriyor. Biraz daha yükseldiğinde turuncu uyarıya geçiyor. Artık taşma noktası geldiğinde kırmızı uyarıya geçiyor. Tabii biz bu uyarıları dikkate alarak onu gerekli mercilere özellikle AFAD üzerinden duyuruyoruz. Bu duyuru üzerine de AFAD öncesinde tahliye etmesi gereken yerleri tahliye ederek taşkınlardan vatandaşımızın etkilenmesini engelliyor. Bu erken uyarı sistemleri de en azından insanların can kaybı yaşamaması adına önemli bir gelişme ve önemli bir yatırım. Taşkın Erken Uyarı Sistemi'nin burada görev yaptığını söyleyebilirim" dedi.

DERELERE YAKLAŞMAYIN UYARISI

Bölgede yağışların durduğunu ancak dere yataklarında akışın sürdüğünü vurgulayarak uyarılarda bulunan Balta, "Dere yataklarındaki akış henüz durmadı. Seviye düşmüş olmasına rağmen şu an dere yataklarında halen daha akışa geçen su miktarı tehlikeli boyutta. Bu manada vatandaşlarımıza uyarımız şu, vatandaşlarımız lütfen dere yataklarına yaklaşmasın. Görevi olmadığı işlerde dere yataklarında yani kendi böyle bir resmi görevi yoksa oralara yakın mesafelerde durup kendi canını tehlikeye atmasın diyoruz" diye konuştu.

HABER KAMERA: Mehmet Can PEÇE-Cevahir TOPALOĞLU/RİZE,