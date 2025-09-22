Rize'de Sel Felaketi Sonrası Yeniden Ulaşım Çalışmaları Başladı

1) RİZE'DE SELİN YARALARI SARILIYOR

RİZE'de 2 gün süren sağanakla metrekareye 350 kilogramı aşkın yağış düşerken, bir yandan da yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunun ulaşıma açılması çalışmalarında sona gelindi. Bölgede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de Rize başta olmak üzere Artvin, Giresun ve Trabzon illeri için 'sarı' kodlu uyarısı sonrası önceki gün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Rize'de bazı derelerin su seviyeleri ve debisi yükselince taşkın, sel ve heyelanlar meydana geldi, dere kıyısındaki bazı boş bungalovlar sele kapıldı. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar, AFAD, jandarma ve belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile kurtarıldı.

32 KÖY YOLU YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çökünce ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası yolunda ulaşım durdu. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi Deremezra köyü mevkisinde dere ıslah ve yol çalışması sırasında 2 iş makinesi ile 1 kamyon sele kapılıp, devrildi. Operatörler, kamyon şoförü ve şantiyede çalışan işçilerin, bölgede yağış uyarıları sonrası çalışmalarına ara vermesi olası faciayı önledi. Kent genelinde sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda, İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları ekipleri de iş makineleriyle menfez temizleme ve heyelan temizleme çalışması başlattı. Yaklaşık 1500 personelin görev aldığı çalışmalarda 32 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

AYDER YAYLA YOLUNDA HUMMALI ÇALIŞMA

Diğer yandan Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapanınca bölgedeki otellerde konaklayan turistler, dönüş yolcuğuna geçemedi. Çökme yaşanan yolda geniş güvenlik önlemleri alınırken, Ayder Yaylası'na ulaşım sağlanan tek yolda, Rize Şehir Hastanesi'nin deniz dolgusunda kullanılan 'C ve antifer' adlı bloklar, kara yolunda dolgu malzemesi görevi görmesi için dereye yerleştiriliyor. Yolun ulaşıma açılması için ekipler, iş makineleriyle yağmura rağmen aralıksız çalışıyor. Ayder Yaylası yolunda çalışmaların sürdürüldüğü güzergah dronla havadan görüntülendi.

BAKAN URALOĞLU VE BAK, SEL BÖLGESİNDE

Sel afetinin ilk gününde bölgeye gelip, Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katılarak, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahadaki incelemelerini bugün de sürdürdü. Uraloğlu ve Bak, ulaşıma kapanan Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yoluna giderek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakanlara incelemelerde; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer de eşlik etti.

RİZE'DE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

Afetten en çok etkilenen Rize'de belediyeler, İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları ekipleri, cadde ve sokakları selin sürüklediği moloz ve balçıktan arındırıyor, temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çöken yollar onarılırken, elektrik, telefon, su ile altyapı ve üstyapıdaki hasarlar giderilmeye çalışılıyor. Ekipler bir yandan da bölgede hasar tespit çalışması yürütüyor.