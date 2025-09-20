Rize'de Sel Felaketi: Bakanlar Açıklamalarda Bulundu

1) BAKAN URALOĞLU VE BAK, SEL BÖLGESİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Rize'de yağış, sel ve heyelana neden oldu (8)

'272 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ ALAN BÖLGELER OLDU'

Rize'de sel bölgesine gelerek incelemeler yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, 1 yılda yağan yağmurun yüzde 10'u kadar bir yağışın etkili olduğunu belirterek, "Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, Giresun'un daha çok doğusu, Trabzon'un bir kısmı ve daha çok da Rize ilimizde etkili oldu. Yağmurun başladığı andan itibaren 272 kilograma kadar yağış alan bölgeler oldu. Bu da 1 yılda yağan yağmurun yaklaşık yüzde 10'u kadar bir miktar. Ancak meteorolojinin uyarıları üzerine valiliğimizin ve belediye başkanlarımızın koordinasyonunda dün akşam saatlerinden itibaren özellikle dere kenarında olan yerleşimler boşaltılmıştı. Burada kolluk güçleriyle beraber bilgilendirme yapıldı. Çok şükür bir can kaybımız olmadı. Yağmur hala devam ediyor. 3 tane ana noktayı inceledik ama valiliğimizin, AFAD'ın, karayollarının ve DSİ'nin ekiplerinden gerekli bilgileri almış olduk. Ardeşen ile Çamlıhemşin arasındaki yolda yer yer hasarlar var ve tek şeritten de olsa ulaşım sağlanıyor. Ayder ile Çamlıhemşin arasında özellikle tünel inşaatlarının olduğu bölgelere yakın bölgelerde yol birkaç noktadan kesilmiş durumda. Orada şu an için alternatif sadece çok uzak olan yayla yollarından sağlanıyor. Bu da acil durum yardımları için kullanılıyor. Hemen oradaki ekiplerimiz iş başında ve müdahale etmeye devam ediyorö dedi.

'OLAYIN BÜYÜKLÜĞÜ YAYILMIŞ DURUMDA'

Uraloğlu, derenin debisinin yüksek olmasından dolayı kırılan köprüye müdahale edilemediğini ifade ederek, "Yağmur devam ediyor ve su seviyesi ciddi şekilde yükselmiş. Çayeli Kaptanpaşa yoluna gittik. Orada da tek bir noktada yol kesilmiş durumda. Alternatif köy yollarından ulaşım sağlanıyor. Çok önemli bir problem yok. Muhtemelen sabah saatlerinde ekiplerimizin müdahalesiyle oradaki geçişi sağlamış olacağız. Rize ile Erzurum arasındaki İyidere-İkizdere yolundayız. İkizdere'ye 2 kilometre mesafede yan dereden gelen suyun yoğun şekilde gelmesi ve ana dereninde kabarması sonucunda köprü suyu taşıyamadı ve köprü üzerinden aktığı için şu an bir geçiş veremiyoruz. Yükselen debi yüzünden ekiplerimiz çalışamıyor. Takip ediyoruz. İkizdere'de bekleyen ekipleri misafir ediyoruz. Burayı açar açmaz, anayolu trafiğe açmış olacağız. Alınması gereken önlemleri aldık. Ekipman anlamında problem yok. İkizdere yolunda aracın içerisindeki 5 vatandaşımız yolda oluşan çukura düşmesi sonucunda yaralanmışlardı, sağlık durumları iyi. Geceyi ve sabahı takip edeceğiz. Allah beterinden saklasın. Bir kaybımızın olmaması bizim için teselli. Olayın büyüklüğü yaygın bir coğrafyaya yayılmış durumdadırö şeklinde konuştu.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Bakan Bak, 23 köy yolunun ulaşıma açıldığını kaydederek, "Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dün akşamdan beri yağan yağışlar neticesinde meydana gelen hasarları inceledik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanımız ile geldik. Herkes görevinin başında. Vatandaşlarımızdan ricamız; lütfen dere kenarlarına yaklaşmasınlar. Tehlikeli yerlerde bulunmasınlar ve kendilerine dikkat etsinler. Sık sık valilik ve ilgili kişiler duyurularda bulunuyor. Bungalov, tesis ve otellerin boşaltılması çok çok önemli. Kaza nedeniyle yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanımız yakından takip ederek bizlerden bilgi alıyor. Yağış devam ediyor, sürecin takipçisi olacağız. 33 kapalı köy yolunun 23'ü açıldı. 10 köy yolu kapalı durumda. Heyelandan dolayı kısım kısım kapalı yollar var. Müdahaleler devam edecekö diye konuştu.