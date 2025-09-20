Haberler

Rize'de Sel Felaketi: 15 Kişi Kurtarıldı

Rize'de Sel Felaketi: 15 Kişi Kurtarıldı
Güncelleme:
Rize'de meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda 15 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Sel ve heyelanlar nedeniyle birçok yol ve köprü erişime kapandı.

MAHSUR KALAN 15 KİŞİ KURTARILDI

Rize'de saatte metrekareye 75 kilogram yağışın düşmesiyle meydana gelen sel, taşkın ve heyelanlarda Ardeşen, Kalkandere, Fındıklı ve Pazar ilçelerinde mahsur kalan 15 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgede gece boyu etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolu, üzerindeki Çamlıhemşin Deresi'nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde ise sağanak sonrası bir köprü, debisi artan dere suları nedeniyle orta kısmından yıkıldı. Ekipler, köprü çevresinde güvenlik önlemi alıp, yolu ulaşıma kapadı.

Kentte yağış aralıklarla sürerken, etkili sağanağın yol açtığı olumsuzluklar da dron ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
