Rize'de Sel Felaketi: 115 Vatandaş Ayder Yaylasından Tahliye Edildi

Afad : 115 VATANDAŞIMIZ AYDER YAYLASINDAN TAHLİYE EDİLDİ

Afad, Rize'deki sel felaketiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Rize ilimizde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle ulaşıma kapanan ve ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda ulaşıma yeniden açılması tamamlanmak üzere olan Çamlıhemşin Ayder yolunda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayder yaylasında bulunan vatandaşlarımızın hava yoluyla tahliyesi ve bu bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla lojistik destek çalışmaları da hızla sürdürülüyor. AFAD koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterlerle, an itibarıyla 115 vatandaşımız Ayder yaylasından tahliye edildi" denildi.

Bölgeye hava yoluyla; 385 ekmek, 200 kilo un, 450 adet çocuk bezi, 20 litre jeneratör için yakıt, 40 koli su, 5 kilo yaş maya ulaştırıldığı kaydedilerek, "Devletimizin tüm ilgili kurumları, tam koordinasyon ve iş birliği ile vatandaşlarımızın yanında olmaya; afetin yaralarını sarmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından bölgedeki vatandaşların helikopterle kurtarıldığı anlara ait görüntüleri paylaştı.