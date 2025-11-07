Rize'de Diyabet Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Rize'de, "Şekere Karşı Hareket Et" etkinliği gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla meslek yüksekokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Fizyoterapist Mehmet Altun eşliğinde Denizciler İlkokulu öğrencileri çeşitli egzersizler yaptı.

Etkinlikte ayrıca diyabet günü dolayısıyla öğrencilere mavi balonlar ve halkalı rozetler dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde diyetisyen olarak görev yapan Sümeyye Topçu Kurtoğlu, AA muhabirine, diyabete yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Diyabetin çok yaygın bir hastalık olduğunu dile getiren Kurtoğlu, "İleride karşılaşabileceğimiz kronik hastalıklar için bir zemin oluşturuyor maalesef. Bu yüzden küçüklükten itibaren bir farkındalık oluşturmak bu kapsamda çok önemli." diye konuştu.

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Gökhan Elmalı ise, "İlkokul öğrencilerini okulumuza getirip, çocuklardan başlayarak diyabet farkındalığını öğretmek amacıyla böyle bir etkinlik düşündük. Sağlıklı bir vücut için hareketin önemine dikkat çekmek için böyle bir proje yaptık. "ifadelerini kullandı.