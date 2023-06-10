Rize'de şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Rize'nin Pazar ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Rize'nin Pazar ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Subaşı köyü mevkisinde Hakan Karahan'ın (38) kullandığı 61 ACL 853 plakalı kamyonet, şarampole yuvarlandı.
Yaklaşık 100 metre sürüklendiği çay bahçesinde uçuruma az mesafe kala ağaca çarparak duran kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan Karahan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel