Rize'de Şantiye Alanına Düşen Kamyonetin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

RİZE'de şantiye alanına yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Ahmet Kalça (40), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 28 Kasım'da Alipaşa Mahallesi'ndeki yan yolda meydana geldi. Ahmet Kalça idaresindeki kamyonet, sürücüsünün sollama yaptığı esnada kontrolden çıkıp yol kenarından terminal inşaatı sahasına düştü. Yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen aracın sürücüsü, ağır yaralandı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kalça, kurtarılmadı. Ahmet Kalça'nın cenazesi kentte toprağa verilirken, kaza çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

HABER: Mehmet Can PEÇE - Kamera: RİZE,