Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Rize'de Atatürk Caddesi'nde yürüyen 70 yaşındaki Hatice Kara, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpekten kaçarken düşen ve bacağından ısırılan Kara, tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 70 yaşındaki kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde yürüyen Hatice Kara, bölgede bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Kara, çevredekilerin köpekleri uzaklaştırmasının ardından ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Köpekten kaçtığı sırada düşmesi ve bacağından ısırılması sonucu yaralanan Kara, tedavisinin ardından taburcu edildi.