Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan emekli öğretmen öldü Güncel Haberler Rize'nin Muradiye beldesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti. Rize'nin Muradiye beldesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, belde sakinleri, Kömürcüler Mahallesi Derebeyi Sokak'ta yerde yatan kişinin yanında bekleyen köpekleri bölgeden uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tahsin Yazıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Emekli öğretmen Yazıcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Rize Yerel Güncel Haberler

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