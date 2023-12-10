Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Rize'nin Güneysu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından çocuğun kollarından yaralandığı belirtildi ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Rize'nin Güneysu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Selamet köyündeki evinin yanında oynayan 12 yaşındaki E.B, bölgede bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Kollarından yaralanan E.B, sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan erkek çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.