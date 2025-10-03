Rize'de Sağlık Çalışanlarına Fiziki Saldırı: Adli Süreç Başlatıldı

Rize'nin Pazar ilçesinde aile sağlığı merkezinde, sağlık çalışanlarını darbeden kişi hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Pazar 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi ile iki sağlık çalışanının, kimlik kontrolü sırasında fiziki saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayın ardından adli süreç derhal başlatılmıştır. Rize Valiliğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz süreci yakından takip etmektedir. Sağlık çalışanlarımıza ve hekimlerimize yönelik hiçbir saldırının kabul edilemeyeceğini önemle belirtir, görevlerini büyük özveriyle yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz." ifadelerine yer verildi.