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Rize'de sağanak yağışın yol açtığı hasarlarla mücadele devam ediyor

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Rize'nin Kırklartepe ve Zincirliköprü köylerinde sağanak yağışın neden olduğu sel ve heyelanlar sonucu meydana gelen hasarlarla ilgili temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, hasar tespiti yaparken aynı zamanda Zincirliköprü köyü yolunu da açmaya çalışıyor.

Rize'de sağanağın hasara yol açtığı köylerde hasar tespiti ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, derelerin taşması sonucu dün su basması ve toprak kayması yaşanan Kırklartepe ve Zincirliköprü köylerinde çalışma başlattı.

Hasar tespiti ve temizlik çalışmaları gerçekleştiren ekipler, heyelan nedeniyle kapanan Zincirliköprü köyü yolunu da açmaya çalışıyor.

Zincirliköprü Muhtarı İbrahim Yazıcı, gazetecilere, dün öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle köyün farklı yerlerinde sel ve heyelanlar meydana geldiğini söyledi.

Ekiplerin tedbirli şekilde temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yazıcı, "Dün komşumuz Harun Kanbur, çay toplamak için gittiği yerde heyelan sonrası aracıyla mahsur kaldı. İş makinesiyle yolu açarak kendisine ulaştık." dedi.

Harun Kanbur ise toprak altında kalmaktan son anda kurtulduğunu ifade ederek, "Çay toplarken çok şiddetli yağmur yağdı. Biz de çay toplamayı bıraktık. Çayımızı yükleyip gideceğimiz sırada heyelan oldu. Tesadüfen kurtulduk." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Sakine Uzun da aşırı derecede yağmur yağdığını kaydederek, "Çay topluyorduk. Bahçeden çıkıp eve geldik, yemek yiyecektik. O sırada yolun üstü çökmeye başladı. Sele kapılacağız diye korktuk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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