Rize'de Sağanak Yağış Sonucu Sel ve Heyelanlar

RİZE'de etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Kırklartepe köyünde derenin taşması sonucu bazı iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

Rize'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle Zincirliköprü köyünde yamaçta kopan irili ufaklı toprak kütlesi çay tarlasına zarar verdi. Şiddetli sağanak sonucu Kırklartepe köyünde taşan dere suları, dere kenarındaki bazı iş yerlerine doldu. Vatandaşlar iş yerlerinde biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Kent genelinde yağışlar etkisini sürdürüyor.