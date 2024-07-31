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Rize'de sağanak sonucu yollar göle döndü

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Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan sağanakta menfezler tıkanınca yollar göle döndü, caddelerde parke taşları yerinden söküldü.

RİZE'nin Pazar ilçesinde etkili olan sağanakta menfezler tıkanınca yollar göle döndü, caddelerde parke taşları yerinden söküldü.

Kentte gece saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Pazar ilçesinde menfezler tıkanınca yollar nehre döndü. Suların aktığı yollarda parke taşları yerinden söküldü. Sabah saatlerinde yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından belediye ekipleri iş makineleri ile bölgede temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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