Rize'de Sağanak Sonucu Derelerde Su Seviyesi Yükseldi

Rize'de etkili olan sağanak sonucu, su seviyesi yükselen derelerde suyun rengi yeşilden, kahverengiye döndü. Taşkın riskine karşı iş makineleri, riskli derelerin bulunduğu bölgelere konuşlandırılarak, önlem alındı. Yağışların, yarına kadar Rize'nin yanında Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede valiliklerce yapılan uyarılarda; sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

RİZE'de etkili olan sağanak sonucu, su seviyesi yükselen derelerde suyun rengi yeşilden, kahverengiye döndü. Taşkın riskine karşı iş makineleri, riskli derelerin bulunduğu bölgelere konuşlandırılarak, önlem alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kod? yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Rize'de gece saatlerinde başlayan yağış, sabah etkisini arttırdı. Etkili sağanak sonrası Güneysu ilçesindeki Gürgen ile Kanboz derelerinde, su seviyesi ve debisi yükseldi, suyun rengi yeşilden, kahverengiye döndü. Şiddetli akan su, kopan dal ve odun parçalarını dere boyu sürükledi. Olası taşkın riskine karşı ekipler ve iş makineleri, riskli derelerin bulunduğu bölgelere konuşlandırılarak, önlem alındı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, yarına kadar Rize'nin yanında Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede valiliklerce yapılan uyarılarda; sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.