Rize'de Sağanak Sonrası Heyelan: Yol Kapandı

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Rize'nin Fındıklı ilçesinde etkili sağanağın ardından meydana gelen heyelan, Yaylacılar köyünde yola toprak ve kaya parçaları sürükledi. İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açmak için müdahale etti.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde sağanağın ardından heyelan meydana geldi.

İlçe genelinde etkili sağanak sonrasında Yaylacılar köyünün Goloskur mevkisinde yamaçtan kopan toprak birikintisi ve kaya parçaları yola sürüklendi.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle müdahalesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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