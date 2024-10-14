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Rize'de Sağanak Sonrası Heyelan: 10 Katlı Bina İstinat Duvarı Çöktü

Rize'de Sağanak Sonrası Heyelan: 10 Katlı Bina İstinat Duvarı Çöktü
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Rize'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. Heyelan sonucu çocuk parkı ve kapalı otopark tedbir amaçlı kapatıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

RİZE'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda 10 katlı binaya ait istinat duvarı çöktü. Heyelanda, sitenin önündeki çocuk parkı ile kapalı otopark tedbir amaçlı kapatıldı.

Kentte dün gece başlayan sağanak bugün öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle Fener Mahallesi Yağmur Sokak'taki 10 katlı Ceylan Saray Sitesi'nin alt kısmındaki yamaçta heyelan meydana geldi, sitenin alt kısmındaki istinat duvarı çöktü. İhbarla bölgeye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemelerde bulunup, heyelanlı alanı emniyet şeridiyle kapattı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda, sitenin önündeki çocuk parkı ile kapalı otopark ise tedbir amaçlı kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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