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Rize'de Sağanak Sel ve Heyelanlara Neden Oldu

Rize'de Sağanak Sel ve Heyelanlara Neden Oldu
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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, heyelan ve sel olaylarına yol açarak bir boş evde hasara ve park halindeki bir minibüsün uçuruma sürüklenmesine neden oldu. Belediye ve İl Özel İdaresi, hasar gören yollarda temizlik ve onarım çalışmalarına başladı.

RİZE'de etkili sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Çayeli ilçesinde heyelan nedeniyle yamaçtan kopan toprak kütlesi, 2 katlı boş ahşap evde hasara yol açtı. Yemişlik köyünde de park halindeki minibüs, heyelanla uçuruma sürüklendi.

Kentte dün öğleden sonra etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yamaçtan kopan toprak kütlesinin isabet ettiği boş haldeki 2 katlı ahşap ev hasar gördü. Yemişlik köyünde de heyelan meydana geldi. Yamaçtan yola akan toprak kütlesi, beraberinde park halindeki Adem Birinci'ye ait minibüsü uçurma sürükledi. Köylüler tarafından kaymaması için yamaçta ağaca iple bağlanarak sabitlenen minibüs, ekipler tarafından vinç yardımıyla yola çekildi. Yağışların sel ve heyelanlara neden olduğu noktalarda belediye ve İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleriyle hasar gören yollarda temizlik ve onarım çalışması başlattı.

'KORKUNÇ BİR SES GELDİ'

Heyelanda minibüsü hasar gören Adem Birinci yaşadıklarını anlatarak, "Akşam saat 21.00 sıralarında bir patlama sesi gibi korkunç bir ses geldi. Yukarıdan gelen toprak, yoldaki arabayı aldı. Evimin yolu ve arabamda hasar oldu. Sesi duyduğumda evdeydim. Bakamadan evi terk edip, karşı tarafa geçtim. Buradan sürekli sesler geliyordu" dedi.

'SANKİ KIYAMET KOPUYORDU'

Cevriye Birinci de "Yağmur yağıyordu, eşime bir bak, dedim. Camı açtığımda buradan toprak kaydığını gördüm. Evden kaçmak istedim ama sonra vazgeçtim. Sanki kıyamet kopuyordu; donduk kaldık. Şok olduğumuz için de geç uyuyabildik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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