Çamlıhemşin'de sağanak nedeniyle ırmak taştı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla ırmak taştı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla ırmak taştı. Bölgede etkili olan sağanak sonrasında ırmağın taşması sonucu Çamlıhemşin merkezi ile Zilkale mevkisi arasında ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan Rize İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yola sürüklenen rüsubatı temizledi. Yol, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yeninden ulaşıma açıldı. AA / Fikret Delal - Güncel Güncel Haberler

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