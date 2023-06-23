Üye Girişi
Haberler
Rize'de Sağanak Dere İşlerini Durdurdu

Rize'de Sağanak Dere İşlerini Durdurdu

Güncel Haberler

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağında yürütülen ıslah çalışmaları durduruldu. Doğu Karadeniz Bölgesini etkisi altına alan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu.

RİZE'de etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağında yürütülen ıslah çalışmaları durduruldu.

Doğu Karadeniz Bölgesini etkisi altına alan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de meydana gelen toprak kaymaları günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Meteoroloji ve AFAD'ın turuncu uyarı verdiği bölgede, dere yatağında yapılan çalışmalar durduruldu. Rize'nin Çayeli ilçesinden geçen Şairler Deresi'nde yapılan köprü ve dere ıslah çalışmaları, derenin olası taşkın ihtimaline karşı durduruldu. Bölgede risk halinin geçmesi durumunda çalışmalar kaldığı yerden devam edecek.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Can Peçe - Güncel

Doğu Karadeniz Rize Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title