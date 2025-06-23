Rize'de Ruhsatsız Silah Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

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Rize'de yapılan ruhsatsız silah operasyonlarında, 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Rize'de yapılan ruhsatsız silah operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen şüphelilerin 2-22 Haziran tarihlerinde ev, araç, iş yerleri ve üzerleri arandı.

Aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bir yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla, 11'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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