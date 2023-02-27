Rize'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Rize'de, 19 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Rize'de, 19 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde 5 noktaya operasyon düzenlendi.
Operasyonda el yapımı olduğu değerlendirilen 19 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.Y. ve S.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel