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Rize'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Rize'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Rize'de, 19 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Rize'de, 19 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde 5 noktaya operasyon düzenlendi.

Operasyonda el yapımı olduğu değerlendirilen 19 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Y. ve S.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Rize Güncel Haberler

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