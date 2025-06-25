Rize'de Riskli Yapılar Yıkılmaya Başladı

Rize'de Riskli Yapılar Yıkılmaya Başladı
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Müftü Mahallesi'nde Aralık 2024'te meydana gelen fırtınada hasar gören ve riskli olduğu belirlenen iki 8 katlı bina yıkım için sürece girdi.

Rize'de, riskli yapı olduğu gerekçesiyle tahliye edilen 8 katlı iki binanın yıkım işlemine başlandı.

Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda Aralık 2024'te meydana gelen şiddetli fırtınada hasar oluşan, incelemelerin ardından riskli yapı olduğu gerekçesiyle tahliye edilen 64 dairenin bulunduğu iki bina için İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce yıkım kararı alındı.

İş makineleri, çevrede güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından apartmanın yıkımına başladı.

İki apartmanın yıkım işleminin dört günde tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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