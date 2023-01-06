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Rize'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Rize'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda Nuri Akbulut'un (71) kullandığı 53 AH 365 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle demir refüjün otomobilin içine girmesi sonucu sürücü Akbulut, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobildeki Erol Kılıç (45) ise yaralandı.

Kılıç, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Sahil Yolu Çayeli Rize Güncel Haberler

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