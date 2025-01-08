Rize'de PTT Çalışanlarının Öldürülmesi: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Rize'de iki PTT çalışanını silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde dün akşam saatlerinde Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt'ı silahla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince saklandığı bir binanın çatı katında yakalanan H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Rize Adliyesi'ne sevk edildi.