Rize'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

RİZE'de park halindeyken alev alan otomobil hurdaya döndü. Yangın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Mermerdelen Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen park halindeki otomobil, alev aldı. Kısa sürede tüm aracı kaplayan yangını görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Adrese gelen ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası araç hurdaya dönerken, polis yanının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Aracın alev alması ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; aracın alev topuna dönmesiyle, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar aldı.