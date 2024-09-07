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Rize'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

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Rize'de park halindeyken alev alan otomobil hurdaya döndü. Yangın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

RİZE'de park halindeyken alev alan otomobil hurdaya döndü. Yangın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Mermerdelen Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen park halindeki otomobil, alev aldı. Kısa sürede tüm aracı kaplayan yangını görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Adrese gelen ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası araç hurdaya dönerken, polis yanının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Aracın alev alması ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; aracın alev topuna dönmesiyle, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil İtfaiye Rize

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