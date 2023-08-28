Rize'de, özel çay fabrikasında yangın

RİZE'nin Güneysu ilçesinde bir özel çay fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürdü. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Güneysu ilçesi Kiremit köyünde bir özel çay fabrikasının bacasında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma fabrikayı tahliye ederken, itfaiye ekipleri alevlerin çatı kadını sardığı yangına müdahale ederek, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

Yangında, dumandan etkilen kişi ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangını soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.