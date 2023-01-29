Rize'de otomobilin çarptığı hemşire öldü
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Rize'de otomobilin çarptığı hemşire hayatını kaybetti.
Rize'de otomobilin çarptığı hemşire hayatını kaybetti.
Y.Ö'nün kullandığı 53 DZ 665 plakalı otomobil, Bağdatlı Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Enise Gürsoy'a çarptı.
Kazada yaralanan Gürsoy, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Enise Gürsoy'un, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji servisinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel