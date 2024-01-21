Rize'de otomobilin çarptığı iki kadın ağır yaralandı
Rize'de Tayfur B. yönetimindeki bir otomobil, Tıp Fakültesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Nermin Atik ve Talime Çelikkaya'ya çarptı. Kazada yaralanan Atik ve Çelikkaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Rize'de otomobilin çarptığı iki kadın ağır yaralandı.
Tayfur B. yönetimindeki 34 EKL 388 plakalı otomobil, Tıp Fakültesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Nermin Atik ve Talime Çelikkaya'ya çarptı.
Kazada yaralanan Atik ve Çelikkaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.