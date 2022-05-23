Rize'de otomobildeki elektrik süpürgesine saklanmış 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otomobildeki elektrik süpürgesi içerisine saklanmış 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçildi.

Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Yürütülen çalışmalar sonucu bir otomobilin il merkezinde durdurulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında bulunan koli içerisinde elektrikli süpürge haznesine saklanmış 1 kilo 950 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili otomobilde bulunan B.K. gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte gözaltına alınan B.K, S.E. ve B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, 3 şahıs çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştır."