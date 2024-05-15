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Rize'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin yanı sıra yaralılar da hastaneye kaldırıldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Emine Güven (40) yönetimindeki 53 ACL 845 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ormancık köyü yolunda yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Sefiye Ergin (70) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile otomobilde bulunan Havva Erdem (70), Gülsüm Çiftçi (64) ve Dursun Erdem yaralandı.

Yaralılar, jandarma, AFAD ekipleri ve köylülerin de yardımıyla bulundukları yerden yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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