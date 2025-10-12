Rize'de Otomobil TIR'a Çarptı: 3 Ölü

RİZE'de kontrolden çıkan otomobilin karşı yöne geçip TIR'a çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Artvin istikametine seyreden, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 AIU 111 plakalı otomobil, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı yönden gelen TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce yapılan incelemelerde, otomobil içerisindeki Ahmet Okumuş (71) ile Gülsüm Okumuş'un (60) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan yaralı olarak kurtarılan Nuray Başar (48) ise ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Başar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenler Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.