Üye Girişi
Haberi Paylaş

RİZE'DE OTOMOBİL POLİS OTOSUNA ÇARPTI 1'İ POLİS 2 YARALI

Güncel Haberler

RİZE'de kontrolden çıkan otomobil, yol kontrolü sağlayan polis aracına arkadan çarptı.

RİZE'de kontrolden çıkan otomobil, yol kontrolü sağlayan polis aracına arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Kambur ve polis memuru Onur Ongül yaralandı.

Kaza 17.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Ramazan Kambur idaresindeki 34 ESB 782 plakalı otomobil, yol kontrolü sağlayan Onur Ongül yönetimindeki 53 A 0318 plakalı polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı, orta refüje çıktı. Kazada yaralanan sürücüler, ihbarla gelen ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karadeniz Sahil Yolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title