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Rize'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Rize'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncel Haberler

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda, Aykut Nişan (33) idaresindeki 53 AR 500 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan ve yaralanan Enis Kopuz (32) ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

Karadeniz Sahil Yolu Çayeli Rize Güncel Haberler

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