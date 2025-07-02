Rize'de Otomobil Kamyonete Çarptı: Sürücü Yaralandı

Rize'de Otomobil Kamyonete Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Rize'de meydana gelen trafik kazasında, yol kenarında park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü M. G. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

RİZE'de yol kenarında park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü M. G., yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi Pazaryolu Caddesi'nde meydana geldi. M. G'nin direksiyon kontrolünü kaybettiği 53 AC 101 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 53 DM 245 plakalı kamyonete yandan çarptı. Her iki aracın da kullanılamaz hale geldiği kazada yaralanan M.G., çağrılan ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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