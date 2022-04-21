Rize'de otogar yapımı için acele kamulaştırma kararı - Haberler

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Rize'de otogar yapımı için acele kamulaştırma kararı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Rize'de otogar yapımı için acele kamulaştırma kararı

Rize'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

RİZE (AA) - Rize'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şehrin acil ihtiyacı olan otogarın yapımı amacıyla merkeze bağlı Çiftekavak mahallesi sınırları içerisinde yer alan iki ayrı taşınmaz Rize Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Söz konusu karar, Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince verildi.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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