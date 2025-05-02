Rize'de Oto Döşeme Atölyesinde Yangın Çıktı

Rize'de Oto Döşeme Atölyesinde Yangın Çıktı
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Rize'nin Merkez Engindere Mahallesi'nde bir oto döşeme atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Rize'de oto döşeme atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Engindere Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda, Memiş Akbulut'a ait oto döşeme atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rize Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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