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Rize'de ot toplamak için dere kenarına giden kadın kayıp

Güncel Haberler

Rize'nin İkizdere ilçesinde ot toplamak için dere kenarına giden Hatice Tekin (45) bir daha geri dönmedi. Arama çalışmaları başlatıldı.

RİZE'nin İkizdere ilçesinde ot toplamak için dere kenarına gidip, bir daha geri dönmeyen Hatice Tekin (45) için arama çalışması başlattı.

Ilıca köyünde dün öğle saatlerinde ot toplamak için dere kenarına giden Hatice Tekin, geri dönmedi. Bunun üzerine Tekin ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla bölgeye gelen AFAD, İkizdere Arama-Kurtarma (İDAK) ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Dere kenarında Tekin'e ait başörtüsü bulundu. Kadının dereye düşmüş olabileceği ihtimalinde duran ekipler, bu alanda aramalarını yoğunlaştırdı. İstanbul'dan Rize'nin İkizdere ilçesine geldiği belirtilen 5 çocuk annesi kadın için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İkizdere Hatice Ilıca Rize Güncel Haberler

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