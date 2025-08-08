Rize'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı

Rize'de hava ve deniz şartlarının olumsuz seyretmesi nedeniyle 9-10 Ağustos tarihlerinde vatandaşların denize girmesi iki gün süreyle yasaklandı. Dalga yüksekliğinin 1,5-3 metre arasında olacağı ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi.

Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların denize girmesi iki gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre 9-10 Ağustos'ta il genelinde hava ve deniz şartlarının olumsuz seyredeceği kaydedildi.

Dalga yüksekliğinin 1,5-2 metre, yer yer 3 metreye ulaşacağı, rüzgarın ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli eseceği belirtilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için belirtilen tarihlerde denize girmesinin yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
